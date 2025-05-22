В Калужской области задержали теневых банкиров

Правоохранители задержали четверых участников организованной группы теневых банкиров в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

По данным Telegram-канала, полицейские задержали трех мужчин в возрасте 28, 41 и 53 лет, а также 37-летнюю женщину. В ходе обыска стражи порядка изъяли различные документы и более 100 банковских карт, мобильные телефоны и оргтехнику. Карты были оформлены на третьих лиц.

«Двое братьев, получив в наследство восемь организаций, вместе с подельниками предоставляли заинтересованным юридическим лицам и гражданам услугу по нелегальному обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении.

Злоумышленники заключали фиктивные договоры, якобы оказывали своим клиентам услуги, получали в качестве оплаты деньги, обналичивали их и отдавали обратно заказчикам, удерживая процент. С 2020 по 2023 гг. оборот нелегального бизнеса составил более 800 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

До этого в МВД РФ рассказали, что мошенники вместо привычного «безопасного счета» стали использовать новые формулировки, чтобы осуществить преступную схему и притупить бдительность жертв.

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