На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД рассказали, какие аналоги «безопасного счета» используют аферисты

МВД: мошенники вместо безопасного счета стали использовать новые формулировки
close
Depositphotos

Мошенники вместо привычного «безопасного счета» стали использовать новые формулировки, чтобы осуществить преступную схему и притупить бдительность жертв. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

В публикации говорится, что злоумышленники начали называть якобы «безопасный счет» синонимичными выражениями, среди которых криптовалютный, декларационный, секретный или резервный счет. Кроме того, специалисты призвали не верить в формулировки «специальный защищенный счет» и «транспортировочный».

«Все эти счета — просто счета мошенников, а единственный по-настоящему безопасный — это ваш счет», — добавили в ведомстве.

В МВД до этого предупредили, что мошенники используют Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». В них граждан убеждают вбивать пароли из SMS, тем самым предоставляя аферистам доступ к «Госуслугам». Такие боты регулярно блокируются, но преступники создают новые, используя схему с «безопасным» счетом и якобы спасением средств.

Ранее россиянам объяснили смысл сброс-звонков с неизвестных номеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами