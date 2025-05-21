В МВД рассказали, какие аналоги «безопасного счета» используют аферисты

Мошенники вместо привычного «безопасного счета» стали использовать новые формулировки, чтобы осуществить преступную схему и притупить бдительность жертв. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

В публикации говорится, что злоумышленники начали называть якобы «безопасный счет» синонимичными выражениями, среди которых криптовалютный, декларационный, секретный или резервный счет. Кроме того, специалисты призвали не верить в формулировки «специальный защищенный счет» и «транспортировочный».

«Все эти счета — просто счета мошенников, а единственный по-настоящему безопасный — это ваш счет», — добавили в ведомстве.

В МВД до этого предупредили, что мошенники используют Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». В них граждан убеждают вбивать пароли из SMS, тем самым предоставляя аферистам доступ к «Госуслугам». Такие боты регулярно блокируются, но преступники создают новые, используя схему с «безопасным» счетом и якобы спасением средств.

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