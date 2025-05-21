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Россиянам объяснили смысл сброс-звонков с неизвестных номеров

Правозащитница Дуб: сброс-звонки совершатся из-за торговли данными в даркнете
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Россияне часто сталкиваются с тем, что им звонят с незнакомого номера, а затем, спустя секунду после ответа, бросают трубку. Это так называемые сброс-звонки, которые связаны с тем, что мошенники и спамеры выкупают телефонные базы в даркнете, объяснила 360.ru эксперт по мошенникам и правозащитница Екатерина Дуб.

«Если вы видите сброс-звонок, значит, мошенники пытаются актуализировать данные и понять, насколько вы пользуетесь этим номером телефона», — пояснила специалист.

Она призвала не перезванивать по таким номерам, так как в этом случае грозит настоящая волна мошеннических атак – человеку начнут звонить каждую неделю, представляясь то следователями, то сотрудниками ФСБ. Преступники будут предлагать продлить период использования номера, пытаться взломать аккаунт на «Госуслугах» и так далее. Различных схем у злоумышленников очень много, поэтому к таким сброс-звонкам нужно относиться с осторожностью, не реагировать на вызов и не перезванивать самому, заключила эксперт.

В МВД до этого предупредили, что мошенники используют Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». В них граждан убеждают вбивать пароли из SMS, тем самым предоставляя аферистам доступ к «Госуслугам». Такие боты регулярно блокируются, но преступники создают новые, используя схему с «безопасным» счетом и якобы спасением средств.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «согласовать перепланировку».

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