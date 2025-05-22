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Россиянам объяснили, можно ли пересаживаться на свободное место в самолете

Pravda.Ru: пассажирам могут не разрешить пересесть на свободное место в самолете
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BLACKDAY/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирам самолета могут разрешить пересесть на свободное место только в том случае, если новое место не зарезервировано и не занято другим пассажиром. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных бортпроводников.

По их словам, в целом пересаживаться на другие места разрешают не всегда, потому что это может привести к неудобствам для других пассажиров или даже к штрафам. Кроме того, свободное место может быть предназначено для других целей, например, для багажа.

«Пассажиры, которые хотят улучшить свое положение, могут часто не задумываться о возможных последствиях. Важно всегда уточнять у бортпроводников, можно ли переместиться», — добавили в сообщении.

Однако в большинстве случаев бортпроводники могут разрешить перемещение, отметили эксперты.

Накануне авиаэксперты сообщили, что пассажирам самолета рекомендуется включать авиарежим на устройствах во время полета, чтобы радиоволны не создавали помехи в наушниках пилотов. Они уточнили, что это особенно важно при взлете и посадке, когда связь с диспетчером особенно важна. Однако они отметили, что в случае, если кто-то забудет включить авиарежим, ничего страшного не произойдет — самолет не упадет.

Ранее сообщалось, что женщина, открывшая аварийный люк самолета в Калининграде, стала фигуранткой дела.

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