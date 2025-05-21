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Россиянам объяснили, зачем включать авиарежим в самолете

Pravda.Ru: авиарежим в самолете поможет избежать помех в наушниках пилотов
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Depositphotos

Пассажирам самолета рекомендуется включать авиарежим на устройствах во время полета, чтобы радиоволны не создавали помехи в наушниках пилотов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на пилотов и авиаэкспертов.

Они уточнили, что это особенно важно при взлете и посадке, когда связь с диспетчером особенно важна. Однако они отметили, что в случае, если кто-то забудет включить авиарежим, ничего страшного не произойдет — самолет не упадет. Тем не менее эксперты советуют соблюдать инструкции экипажа.

«Лучше все же включать авиарежим — так вы сэкономите заряд, не создадите проблем экипажу и сможете спокойно насладиться полетом», — отметили в сообщении.

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония до этого говорил, что включать авиарежим на смартфоне следует ради экономии заряда, особенно, когда он близок к нулю. Он напомнил, что режим полета отключает все сетевые функции гаджета (мобильную связь, интернет, GPS, Bluetooth), оставляя при этом доступ к приложениям.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании обяжут размещать детей рядом с родителями в самолете.

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