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Женщина, открывшая аварийный люк самолета в Калининграде, стала фигуранткой дела

В Калининграде завели дело на женщину, открывшую аварийный люк самолета
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Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

В Калининграде на женщину, которая открыла аварийный люк самолета, завели дело. Об этом сообщает транспортная полиция СЗФО.

Установлено, что 43-летняя женщина из Петербурга перед вылетом из аэропорта «Храброво» несанкционированно открыла аварийный выход самолета. По факту произошедшего возбуждено административное дело по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, организована доследственная проверка.

Инцидент произошел 20 мая на борту Boeing 737-800 (RA-73658), который готовился к вылету из Калининграда в Петербург. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина без причины открыла аварийный люк с выходом на крыло, когда самолет еще находился на стоянке. Технические службы проверили и закрыли люк, после чего рейс отправился в пункт назначения с задержкой. Двое других пассажиров отказались от полета после происшествия.

Ранее в транспортной полиции рассказали, кто чаще всего устраивает дебоши в самолетах.

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