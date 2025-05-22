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Грузовые вагоны сошли с рельсов в Саратовской области

В Саратовской области с рельсов сошли семь грузовых вагонов
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Depositphotos

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Инцидент произошел на станции Нефтяная. По неуточненной причине произошел сход семи вагонов. Во время аварии никто не пострадал.

«Для устранения последствий схода задействованы два восстановительных поезда», – сообщается в публикации.

Инцидент не повлиял на график пассажирских поездов.

На данный момент ответственная комиссия работает на месте и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Подобный случай произошел в Омской области, где на Западно-Сибирской железной дороге с рельсов сошли два грузовых вагона. В инциденте пострадавших не было.

В произошедшем правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности эксплуатации транспорта. Проводится доследственная проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кузбассе женщина на ходу запрыгнула на грузовой поезд, чтобы добраться домой.

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