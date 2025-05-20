В Кузбассе женщина на ходу запрыгнула на грузовой поезд, чтобы добраться домой

В Кузбассе женщина поднялась на грузовой поезд, чтобы добраться до дома

В Кузбассе местная жительница проехалась на грузовом поезде, но в пункте назначения едва не попала под поезд. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Инцидент произошел на станции Белово. 41-летняя женщина забралась на вагон грузового поезда на станции Бочаты и проехала до Белово. Доехав, когда поезд все еще двигался, «пассажирка» попыталась сойти на перрон, но потеряла равновесие и упала. Каких-либо травм она не получила.

«Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушительницу и доставили в дежурную часть», – сообщается в публикации.

В отношении «пассажирки» составили протокол по статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Ее обязали выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

До этого в Ростовской области подросток попал в больницу после того, как забрался на поезд. Юноша поднялся на крышу, но там его ударило током, школьника госпитализировали с электротравмой.

Ранее зацепер проехал на поезде более 100 км и сам позвонил в полицию с просьбой о помощи.