Дачникам назвали способы борьбы с борщевиком

Депутат Чаплин: побороть борщевик на участке можно при помощи гербицидов

Уничтожить борщевик на участке можно при помощи гербицидов, скашивания или ручного удаления. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

Он рассказал, что скашивание эффективно на больших площадях, но требует регулярного повторения. Скашивать борщевик нужно до начала цветения, чтобы не допустить распространения семян. При этом нужно позаботиться о защите кожи, так как даже скошенная трава может представлять опасность.

Один из самых эффективных способов борьбы с борщевиком — применение гербицидов.

Необходимо использовать только разрешенные препараты и строго соблюдать дозировку, подчеркнул депутат. Для предотвращения дальнейшего распространения борщевика на дачном участке он рекомендовал регулярно осматривать участок, выявляя новые очаги его произрастания, и своевременно принимать меры по их уничтожению.

15 мая московская областная дума приняла закон, устанавливающий для собственников земельных участков штраф за неудаление борщевика Сосновского.

Ранее Россельхознадзор пообещал победить борщевик с помощью нового биопестицида.