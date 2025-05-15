Дачникам назвали способы борьбы с борщевиком

Уничтожить борщевик на участке можно при помощи гербицидов, скашивания или ручного удаления. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.
Он рассказал, что скашивание эффективно на больших площадях, но требует регулярного повторения. Скашивать борщевик нужно до начала цветения, чтобы не допустить распространения семян. При этом нужно позаботиться о защите кожи, так как даже скошенная трава может представлять опасность.
Один из самых эффективных способов борьбы с борщевиком — применение гербицидов.
Необходимо использовать только разрешенные препараты и строго соблюдать дозировку, подчеркнул депутат. Для предотвращения дальнейшего распространения борщевика на дачном участке он рекомендовал регулярно осматривать участок, выявляя новые очаги его произрастания, и своевременно принимать меры по их уничтожению.
15 мая московская областная дума приняла закон, устанавливающий для собственников земельных участков штраф за неудаление борщевика Сосновского.
Ранее Россельхознадзор пообещал победить борщевик с помощью нового биопестицида.