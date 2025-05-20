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Иркутянин бросил в лесу сигарету и устроил пожар на 31 га

В Иркутской области мужчина не потушил сигарету и устроил ландшафтный пожар
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МЧС России

В Иркутском округе непотушенная сигарета стала причиной крупного ландшафтного пожара, который тушили восемь часов, виновник возгорания задержан. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

О возгорании сухой травы на 10 км Голоустненского тракта в экстренные службы сообщили очевидцы. Огонь охватил 31 га, тушить его пришлось более восьми часов. Выяснилось, что причиной ландшафтного пожара стала неосторожность при курении. 46-летний иркутянин бросил в сухую траву тлеющую сигарету.

По данным «БСТ», по факту произошедшего проводится проверка, виновнику возгорания может грозить уголовная ответственность. С мужчины также могут взыскать через суд компенсацию расходов на тушение.

До этого сообщалось, что в Якутии мужчина разжег костер и устроил лесной пожар, который тушили сутки. Житель села Тулун отдыхал в лесу и решил приготовить на костре еду, не соблюдая требований пожарной безопасности. Искры от костра быстро подпалили сухую траву, огонь перекинулся на лесной массив. Общая площадь пожара составила 10 гектаров, из которых 4 гектара были лесной территорией. По факту произошедшего проводится проверка, любитель отдыха на природе будет привлечен к ответственности.

Ранее двое братьев решили растопить печь и сожгли дом и сарай с поросятами.

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