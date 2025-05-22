Диетолог рассказала, какие блюда можно есть в фастфуде без вреда для здоровья и фигуры

Диетолог Ивашкевич: суши с рыбой можно есть в фастфуде без вреда для здоровья

Суши с рыбой или овощами являются одним из видов фастфуда, который можно есть без вреда для здоровья. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич.

По ее словам, лучше не брать теплые роллы, потому что их готовят во фритюре. При этом, например, в одной порции суши с лососем и овощами (8 штук) содержится около 315 килокалорий.

Исследование федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness, с которым ознакомились газета «Известия», показало, что среди популярной «вредной» еды в лидерах у россиян — сладости: шоколадки, торты и мороженое (35%). Второе место занял фастфуд — бургеры и картошка фри (20,5%). Замыкает тройку популярности азиатская кухня — роллы и воки (16%).

В качестве полезного фастфуда можно выбрать пиццу на тонком тесте, блины с творогом или красной рыбой, сэндвичи с курицей или рыбой, а также овощные салаты с масляной заправкой, если в этих блюдах нет фритюра и лишних соусов.

«Чтобы волком не набрасываться на фастфуд из-за чрезмерного чувства голода, держите на рабочем месте полезные низкокалорийные перекусы: яблоки, нарезанную морковку, огурцы, болгарский перец, орешки» — отметила Ивашкевич.

Опрос сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что 86% россиян регулярно едят вредную еду. К этой категории большинство относит фастфуд (87%), сладости (69%), выпечку (69%), газировку и сладкие напитки (78%), чипсы, сухарики и снеки (88%).

Ранее врач раскрыла, существует ли связь между фастфудом и депрессией.