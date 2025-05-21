Врач раскрыла, существует ли связь между фастфудом и депрессией

Диетолог Дарья Русакова в беседе с «Ридусом» прокомментировала результаты исследования американских ученых, согласно которым регулярное употребление фастфуда может вызывать депрессию.

По ее словам, исследований российских ученых, которые подтверждали бы утверждение американцев, нет. Наоборот — утешения в фастфуде зачастую ищут люди, которые уже имеют склонность к депрессии или другим расстройствам.

«В любом случае фаст-фуд — это «быстрая радость», и его часто употребляют люди, которые имеют расстройство пищевого поведения или депрессию. По косвенным признакам можно предположить, что какие-то психологические аспекты фаст-фуд тоже затрагивает», — сказала Русакова.

В ходе недавнего опроса 86% россиян признались, что регулярно едят вредную еду. К этой категории большинство относит фастфуд (87%), сладости (69%), выпечку (69%), газировку и сладкие напитки (78%), чипсы, сухарики и снеки (88%). А вот полуфабрикаты к таковым причисляют гораздо реже (45%). Однако каждый пятый убежден, что навредить может не сама еда, а ее количество.

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