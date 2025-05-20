Стало известно, сколько россияне тратят на фастфуд и сладкое

Каждый четвертый россиянин тратит на фастфуд и сладкое до 3 тыс. рублей в месяц

В том, что регулярно едят вредную еду, признались 86% россиян. К этой категории большинство относит фастфуд (87%), сладости (69%), выпечку (69%), газировку и сладкие напитки (78%), чипсы, сухарики и снеки (88%). А вот полуфабрикаты к таковым причисляют гораздо реже (45%). Однако каждый пятый убежден, что навредить может не сама еда, а ее количество.

Это показал опрос сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru»

При этом в среднем россияне употребляют такие продукты несколько раз в неделю (52%). Несколько раз в месяц «вредный рацион» себе позволяют пятая часть (21%) опрошенных, раз в неделю — 15%. В жестких рамках себя держат 3%, они едят фастфуд и сладкое лишь несколько раз в год. Еще 2% респондентов удается сократить их потребление до одного раза в месяц.

80% россиян не скрывают — они покупают вредную еду каждый раз, когда им этого захочется. Также распространенными причинами такого выбора нередко становятся нехватка времени на готовку (45%) и пребывание в дороге (42%). В компании друзей от «запретных» продуктов сложно отказаться трети респондентов, а заедают ими стресс почти четверть (22%) опрошенных. После учебы/работы или просто в момент сильной усталости устоять перед искушением трудно 19 и 13% соответственно.

Каждый третий россиянин покупает вредную еду в ближайших продуктовых магазинах, в рестораны быстрого питания за ней, как правило, отправляется каждый четвертый, онлайн-сервисами пользуются 16%. В торговых центрах и крупных сетевых супермаркетах вредную еду обычно ищут 25% опрошенных.

27% респондентов тратят на фастфуд и другие малополезные продукты до 1000 рублей в месяц, каждый четвертый — от 2000 до 3000 рублей, а 12% участников опроса расходуют на покупку вредной еды от 4000 до 5000 рублей.

Половина респондентов обычно никак не ограничивает себя в потреблении вредной еды, 31% могут съесть один вредный продукт по настроению. Четверть опрошенных устраивает себе день читмила по необходимости.

Успешно снизить потребление вредной еды в рационе получилось почти у трети (29%) россиян, не увенчалась успехом такая попытка у 15% респондентов. Еще 29% не пробовали, но хотят сократить долю фастфуда в привычном питании, а 27% не видят в этом смысла.

Ранее россиянам объяснили, почему постоянно хочется есть.