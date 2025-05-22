Приморская школьница ударила ножом в сердце мужчину, который обидел ее отца

В Приморье конфликт между мужчинами закончился поножовщиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Партизанском районе региона. По данным Telegram-канала, 56-летний мужчина и его 30-летний товарищ отдыхали дома у первого. В какой-то момент между приморцами возник конфликт, и младший схватил старшего за шею.

На происходящее обратила внимание дочь 56-летнего мужчины, которая решила спасти отца.

«Она увидела беспомощного отца, у которого посинело лицо, схватила нож и вонзила в сердце напавшего», – сообщается в публикации.

Медики прибыли на место, но спасти пострадавшего не смогли. Жизни отца девятиклассницы ничего не угрожает.

Известно, что гостя привлекали к ответственности трижды, за кражу.

До этого в Удмуртии пьяный пассажир напал на таксиста. Клиент посчитал, что водитель возит его по кругу, поэтому поднялся с заднего сиденья и нанес мужчине удар ножом в шею. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее тюменец ударил супругу ножом в сердце за переписку с другими мужчинами.