Пьяный пассажир вонзил нож в шею таксиста, посчитав, что тот возит его по кругу

В Удмуртии пьяный пассажир вонзил нож в шею таксиста

В Удмуртии таксист получил нож в шею от пьяного пассажира. Об этом сообщает Госавтоинспекция России.

Инцидент произошел в Ижевске, когда находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир такси заподозрил водителя в том, что тот возит его по кругу. Мужчина нанес 30-летнему таксисту ножевое ранение в шею с заднего сидения автомобиля.

Благодаря сигналу о помощи в приложении такси, на место прибыли коллеги пострадавшего, которые удерживали злоумышленника до приезда экипажа ДПС. Водитель с колото-резаным ранением был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ярославле пьяный пассажир избил таксиста и разгромил его машину.