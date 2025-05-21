На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный пассажир вонзил нож в шею таксиста, посчитав, что тот возит его по кругу

В Удмуртии пьяный пассажир вонзил нож в шею таксиста
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Удмуртии таксист получил нож в шею от пьяного пассажира. Об этом сообщает Госавтоинспекция России.

Инцидент произошел в Ижевске, когда находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир такси заподозрил водителя в том, что тот возит его по кругу. Мужчина нанес 30-летнему таксисту ножевое ранение в шею с заднего сидения автомобиля.

Благодаря сигналу о помощи в приложении такси, на место прибыли коллеги пострадавшего, которые удерживали злоумышленника до приезда экипажа ДПС. Водитель с колото-резаным ранением был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ярославле пьяный пассажир избил таксиста и разгромил его машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами