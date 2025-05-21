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Тюменец ударил супругу ножом в сердце за переписку с другими мужчинами

В Тюменской области заключили под стражу мужчину, напавшего на свою жену с ножом
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Shutterstock

Под Тюменью мужчина ранил жену ножом в грудь из-за переписки с другими, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В субботу, 17 мая, Евгений находился вместе со своей супругой Надеждой в доме ее отца. Во время застолья мужчина обнаружил в телефоне жены переписку с другими мужчинами и стал ее расспрашивать об этом. Началась ссора, и тесть начал выгонять зятя из дома. Перед уходом Евгений взял лежавший возле умывальника нож, пошел в комнату, где находилась Надежда, и ударил ее в область груди.

Жертва закричала, и на место прибежали родственники, они обезоружили Евгения и повалили его на пол, а затем вызвали полицию и скорую помощь. Врачи диагностировали у женщины травму сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку, относящуюся к тяжким телесным повреждениям. Нападавший не стал отрицать своей вины и был заключен под стражу до 17 июля 2025 года. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ведется следствие.

Ранее мужчина расстался с девушкой после уведомления в ее телефоне при заселении в отель.

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