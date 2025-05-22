Россияне ответили, какой чай они предпочитают

Большинство (71%) россиян предпочитают пить черный чай, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,8 тыс. человек.

Некоторые из этой части опрошенных уточнили, что заваривают его с ягодами и травами, другие — пьют в чистом виде или с лимоном и медом.

«Люблю черный чай с лимоном и мятой или с мелиссой», — поделилась участница опроса.

Аналитики «АТОЛ SIGMA» до этого рассказали газете «Известия», что в России больше других вырос спрос на желтый чай — плюс 21% от показателей прошлого года. Самый популярный чай — черный — наоборот, стали приобретать реже на 2%.

25% респондентов сообщили, что они отдают предпочтение зеленому чаю, иногда с добавками. Например, с жасмином. Оставшиеся 4% отдали предпочтение травяным сборам. Они пьют иван-чай, мяту, зверобой, душицу, некоторые — самостоятельно собирают и сушат травы.

«Кипрей (иван-чай) сами собираем, режем, ферментируем, сушим. И ароматные травы к нему — зверобой, мята, душица. Все растет у нас на лугах. Хотя черный чай в наборах с разными добавками тоже люблю», — рассказала одна из опрошенных.

Некоторые добавили, что не любят чай и пьют вместо него кофе.

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что полезные свойства лимона и меда при нагревании выше 40°C значительно снижаются, поэтому в горячий чай их стоит добавлять только для вкуса.

Ранее россиян предупредили о вреде чая в пакетиках.