В Туле обломки дрона со взрывчаткой упали возле ФОК «Оружейник»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Оружейник» в Туле.

«Обломки БПЛА упали возле ФОКа «Оружейник», расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно одна из частей может содержать взрывчатые вещества», — поделился губернатор.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы. Оперативники оцепили участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда.

До этого Миляев сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку на Тулу, на улицы города упали обломки беспилотника.

Он рассказал, что в результате произошедшего никто не пострадал. Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте. Ситуация находится под контролем.

Telegram-канал SHOT писал, что звуки взрывов были слышны в небе над городом Новомосковском Тульской области.

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