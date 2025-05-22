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Российские выпускники ввели церемонию передачи школьных туалетов

SHOT: российские выпускники торжественно прощаются со школьными туалетами
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Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

В российских школах ученики проводят церемонию почетной передачи туалетов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время торжественного мероприятия одиннадцатиклассники кладут руку на сердце и слушают «туалетный гимн» — песни «Сигма бой» и Артура Пирожкова. Выпускники выстраиваются в туалете и вручают почетные грамоты за верную службу: «главному надзирателю санитарно-охранительного органа», «следаку первого разряда за скрывание от завуча засекреченной туалетной деятельности», «рекордсменам по отжиманию подиков».

Затем происходит официальная передача туалета ученикам младших классов.

17 мая сообщалось, что десять заключенных сбежали из американской тюрьмы в Новом Орлеане через дыру в туалете.

14 мая сообщалось, что двое жителей Башкирии ушли на СВО после того, как повредили общественный туалет.

Ранее туалетная кабина на колесах каталась по дорогам Подмосковья и попала на видео.

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