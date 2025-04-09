Туалетная кабина на колесах каталась по дорогам Подмосковья и попала на видео

В Подмосковье на видео попало, как люди катались в туалете по проезжей части

В Подмосковье люди катались по дорогам в туалетной кабине с колесами. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Самый экологичный вид транспорта обнаружили в Подмосковье. Как говорят конструкторы, работает на «чистой органике», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как туалетная кабина на колесах едет по заснеженной дороге. На записи также видно, что в ней находится человек.

До этого сообщалось, что в Краснодаре мужчина передвигал заглохший Nissan, сидя на «Жигулях». На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина сидит на капоте движущихся «Жигулей» и ногами упирается в Nissan, от чего последний едет.

По словам местных жителей, иномарка заглохла на трассе, а троса у водителя не оказалось. Таким образом, мужчины решили выйти из ситуации, при этом в качестве упора краснодарец использовал свои ноги.

Кроме того, в Нижнем Новгороде водитель на «Жигулях» устроил дрифт на автостоянке.

Ранее водитель самосвала устроил дрифт на заснеженной дороге в Новой Москве.