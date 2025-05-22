В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическое лето

Астрономическое лето наступит в России 21 июня в день летнего солнцестояния

Астрономическое лето начнется в России ранним утром 21 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

До 21 июня Солнце будет двигаться по созвездию Тельца, а затем перейдет в Близнецы, где останется до конца месяца, рассказали в планетарии.

«В день летнего солнцестояния, 21 июня, Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В результате в 05:42 мск в Северном полушарии Земли наступит астрономическое лето», — говорится в сообщении.

Июнь характеризуется самыми длинными днями в году и высоким Солнцем.

В день летнего солнцестояния продолжительность светлого времени суток на широте Москвы составит 17 часов 33 минуты. После этого длина светового дня будет уменьшаться.

Лето в российской столице наступит точно в срок, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В конце мая, по его прогнозу, ожидается до +28°C.

Тишковец также отметил, что с 27 мая ожидается наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха становится выше +15°C.

Ранее синоптик пообещал москвичам жаркое лето.