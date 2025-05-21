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Синоптик пообещал москвичам жаркое лето

Синоптик Ильин: по долгосрочным прогнозам, лето в Москве будет жарким
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Mikhail Metzel/AP

Лето в Москве будет жарким, если верить долгосрочным прогнозам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Не обойдется без кратковременных периодов понижения температуры, возможно похолодание во время дождя, но до 18 — 20°C.», — заявил он.

По словам синоптика, большую часть времени температурные показатели будут превышать норму на 3-5°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 22 мая в Москве и Московской области начнется возвращение к климатической температурной норме.

Он отметил, что температурный фон в Московском регионе с четверга будет приближаться к обычным майским значениям. Ночью 22 мая температура воздуха составит около +10°C, днем — около +20°C, на юге Подмосковья — до +24°C.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, лето в российской столице наступит точно в срок, в конце последнего месяца весны ожидается до +28°C.

Ранее синоптик спрогнозировал опасное явление на восьми реках в РФ.

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