Синоптик пообещал москвичам жаркое лето

Лето в Москве будет жарким, если верить долгосрочным прогнозам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Не обойдется без кратковременных периодов понижения температуры, возможно похолодание во время дождя, но до 18 — 20°C.», — заявил он.
По словам синоптика, большую часть времени температурные показатели будут превышать норму на 3-5°C.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 22 мая в Москве и Московской области начнется возвращение к климатической температурной норме.
Он отметил, что температурный фон в Московском регионе с четверга будет приближаться к обычным майским значениям. Ночью 22 мая температура воздуха составит около +10°C, днем — около +20°C, на юге Подмосковья — до +24°C.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, лето в российской столице наступит точно в срок, в конце последнего месяца весны ожидается до +28°C.
Ранее синоптик спрогнозировал опасное явление на восьми реках в РФ.