В Дагестане арестован организатор прогулки на катере, врезавшемся в скалу

Советский районный суд Махачкалы принял решение об аресте предпринимателя, который организовал прогулку на катере по Сулакскому каньону в Дагестане, в результате которой туристка получила травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба судов республики в своем Telegram-канале.

В ходе судебного заседания подозреваемому была определена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок в один месяц, окончание которого намечено на 2 июня.

Согласно судебным материалам, предприниматель организовал катание на катере, при этом наняв сотрудника, у которого не было необходимых прав для управления маломерным судном.

Инцидент произошел в конце апреля. Туристы оказались в воде во время путешествия по реке. Лодка врезалась в скалу. После этого она опрокинулась, все пассажиры упали в воду. Известно, что одного человека спасти не удалось. Всего на борту было восемь туристов. Шесть человек были госпитализированы.

Ранее в Дагестане задержали водителя катера, столкнувшегося со скалой.