В РПЦ предложили исключить бедность из критериев изъятия детей из семьи

Стоит исключить бедность из критериев, по которым ребенка могут изъять из семьи, если родители не ведут асоциальный образ жизни. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РИА Новости.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что патриаршая комиссия предложила внести корректировки в судебную практику, говоря об основаниях лишения родительских прав. Особенно это важно в отношении карательного уклона, когда это происходит «по надуманному предлогу», указал иерей.

«Например, неработающая печка, сломанная кровать, отсутствие письменного стола и так далее данный критерий становится основанием для лишения родительских прав с последующим изъятием детей из семьи при живых родителях», — напомнил Лукьянов.

Иерей подчеркнул, что такие родители часто не ведут асоциальный образ жизни и других оснований для лишения их родительских прав нет. Они лишь не имеют средств оперативно купить или отремонтировать имущество. Лукьянов отметил, что следует «исключить бедность, финансовое положение», и другие критерии как основание для лишения родительских прав.

До этого адвокат по семейным делам, кандидат юридических наук Виктория Дергунова прокомментировала идею ввести ответственность для родителей квадроберов — вплоть до уголовной и лишения родительских прав. Эксперт подчеркнула, что изъятие детей из семьи осуществляется только в тех случаях, когда поведение родителей по отношению к ребенку нельзя изменить.

Ранее в Волгограде сотрудник опеки потребовал у многодетной матери взятку и отправился в колонию.