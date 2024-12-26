В Волгограде сотрудник опеки потребовал у многодетной матери взятку и отправился в колонию

В Волгограде сотрудник опеки получил срок за вымогательство взятки у женщины

В Волгограде суд вынес приговор сотруднику опеки и попечительства, которого обвиняли в вымогательстве. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, работник в марте текущего года встретился с матерью четверых детей, которую ограничили в родительских правах. Сотрудник опеки заявил, что рассмотрит ее заявление только если женщина даст ему взятку в размере 40 тысяч рублей. В случае, если он не получит денег, дети останутся в социальном центре, где и находились на тот момент.

«Понимая противоправный характер действий сотрудника опеки, женщина сообщила об этом факте в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

Работника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в значительном размере с вымогательством взятки.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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