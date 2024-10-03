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Юрист раскрыла, можно ли лишить родительских прав отцов и матерей квадроберов

Юрист Дергунова: лишить родителей прав можно только в крайних случаях

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Максим Богодвид/РИА Новости

Адвокат по семейным делам, кандидат юридических наук Виктория Дергунова в интервью «Москве 24» прокомментировала идею ввести ответственность для родителей квадроберов — вплоть до уголовной и лишения родительских прав. Эксперт подчеркнула, что изъятие детей из семьи осуществляется только в тех случаях, когда поведение родителей по отношению к ребенку нельзя изменить.

«Если мы сейчас с вами будем говорить о том, что подыгрывание детям в их интересе к квадробингу, например покупка маскарадных костюмов — это основание к тому, чтобы изымать детей из семьи, то, наверное, это в первую очередь не в интересах самих детей», — отметила юрист.

По ее словам, перечень оснований для лишения родительских прав довольно исчерпывающий. В него входят психологическое и физическое насилие, жестокое обращение с ребенком, злоупотребление родительскими обязанностями, покушение на половую неприкосновенность, отказ забрать детей из медучреждения, а также невыплата алиментов.

Накануне депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей квадроберов. Парламентарий считает, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.

Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В нем он предлагает запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав.

Ранее Симоньян призвала перестать обсуждать квадроберов.

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