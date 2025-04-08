Мясник нашел в корове обручальное кольцо, которое ранее потерял фермер

BR: в Германии мясник разделывал корову и нашел внутри нее потерянное фермером кольцо

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Мясник из Германии нашел в корове обручальное кольцо, которое потерял ранее фермер, пишет портал BR.

Фермер Йоханнес Брандхубер потерял свое обручальное кольцо в ноябре 2024 года во время работы в коровнике. Несмотря на тщательные поиски, включая использование металлоискателя, кольцо найти не удалось.

Супруга фермера, с которой он сыграл свадьбу два года назад, отнеслась к ситуации с пониманием.

«Она сказала, что такое может случиться с каждым», — вспоминает 32-летний мужчина.

Неожиданная развязка наступила, когда фермер продал на убой корову по кличке Герцаль. Мясник Йозеф Штайнляйтнер обнаружил пропавшее кольцо в желудке животного.

«Мой сотрудник подошел и сказал: «Босс, я нашел обручальное кольцо». Я думал, он шутит», — рассказывает Штайнляйтнер.

Мясник связался с фермером, но не просто так вернул находку — стороны договорились, что Брандхубер привезет ящик пива в качестве выкупа.

«За 45 лет работы я никогда не сталкивался с подобным», — признается Йозеф.

Несмотря на то, что фермер уже приобрел замену утерянному кольцу, на предстоящем церковном венчании он планирует надеть оригинал.

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