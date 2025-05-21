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Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве

Собянин: средства ПВО сбили еще один летевший на Москву дрон
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Евгений Биятов/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на подлете к Москве был сбит еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

21 мая в городе Домодедово Московской области сработала система противовоздушной обороны. Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак Вооруженных сил Украины по региону.

Обломки украинского беспилотника упали на территории детского сада «Василек» в Домодедове. Как рассказали Telegram-каналу Mash сотрудники учреждения, в момент ЧП в здании находились около 100 детей. По словам Хрусталевой, детей и воспитателей эвакуировали в подвал. Позже воспитанников детского сада забрали родители. Обошлось без пострадавших.

Позже Собянин сообщил, что системы ПВО отразили атаку еще семи беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших на Москву.

Ранее в МО рассказали об отражении атак дронов на шесть регионов России.

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Атаки БПЛА на Россию
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