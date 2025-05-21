Пьяная пассажирка рейса Калининград — Петербург открыла аварийный люк самолета

Пьяная пассажирка рейса Калининград — Петербург без видимых причин открыла аварийный люк самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 20 мая на борту Boeing 737-800 (RA-73658), который готовился к вылету из Калининграда в Петербург. Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина без причины открыла аварийный люк с выходом на крыло, когда самолет еще находился на стоянке.

Экипаж воздушного судна вызвал полицию, которая удалила нарушительницу и ее спутника из салона. Технические службы проверили и закрыли люк, после чего рейс отправился в пункт назначения с задержкой. Двое других пассажиров отказались от полета после происшествия.

До этого в Якутии пьяный мужчина устроил пьяный дебош на борту самолета. Некоторые пассажиры пытались пресечь его действия, но он оказал сопротивление.

Ранее в транспортной полиции рассказали, кто чаще всего устраивает дебоши в самолетах.