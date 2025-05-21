В «Москва-Сити» начался снос вестибюля моста «Багратион»

В деловом квартале «Москва-Сити» стартовал снос вестибюля пешеходного моста «Багратион». Как сообщает корреспондент РИА Новости, спецтехника приступила к демонтажу стеклянного фасада конструкции.

Проход к мосту полностью перекрыт. Для пешеходов, следующих с одного берега Москвы-реки на другой, организована переправа с помощью электросудов.

Мост «Багратион» в «Москве-Сити» закрылся с 24 марта на капитальный ремонт. Мост соединяет набережную Тараса Шевченко и Пресненскую набережную, поэтому горожанам придется искать альтернативные маршруты на общественном транспорте, личном автомобиле или такси.

По данным издания, рядом планируется возвести небоскреб, при этом отремонтированный мост будет встроен в первые этажи высотки. Работы должны завершиться до конца июля 2026 года.

До этого сообщалось, что компания «РВБ», созданная в результате объединения Wildberries и Russ, выкупит строящийся небоскреб в районе «Москва-Сити». Штаб-квартира «РВБ» расположится в офисном здании, которое построят у моста «Багратион» на Краснопресненской набережной. Планируется, что высота здания составит 398 метров, а общая площадь — 214 тысяч квадратных метров. Для строительства выделили земельный участок площадью 0,56 гектара.

Ранее Собянин сообщил об открытии новой станции «Москва-Сити» уже в этом году.