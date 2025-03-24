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Пешеходный мост в «Москве-Сити» закрывают на капремонт

Пешеходный мост «Багратион» в «Москве-Сити» закроют 24 марта на капремонт
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Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Пешеходный мост «Багратион» в «Москве-Сити» закрывается с 24 марта на капитальный ремонт. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам экспертов, сооружение морально устарело и не соответствует футуристическому стилю делового центра.

Мост соединяет набережные Тараса Шевченко и Пресненскую набережную, поэтому горожанам придется искать альтернативные маршруты на общественном транспорте, личном автомобиле или такси.

По данным издания, рядом планируется возвести небоскреб, при этом отремонтированный мост будет встроен в первые этажи высотки. Работы должны завершиться до конца июля 2026 года.

До этого сообщалось, что компания «РВБ», созданная в результате объединения Wildberries и Russ, выкупит строящийся небоскреб в районе «Москва-Сити». Штаб-квартира «РВБ» расположится в офисном здании, которое построят у моста «Багратион» на Краснопресненской набережной. Планируется, что высота здания составит 398 метров, а общая площадь — 214 тысяч квадратных метров. Для строительства выделили земельный участок площадью 0,56 гектара.

Ранее сообщалось, что новостройки у транспортных узлов Москвы резко подорожали.

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