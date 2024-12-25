Объединенная компания Wildberries и Russ купит небоскреб в «Москва-Сити»

Компания «РВБ», созданная в результате объединения Wildberries и Russ, выкупит строящийся небоскреб в районе Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити». Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании.

Штаб-квартира «РВБ» расположится в офисном здании, которое построят у моста Багратион на Краснопресненской набережной. Планируется, что высота здания составит 398 метров, а общая площадь — 214 тысяч квадратных метров. Для строительства выделили земельный участок площадью 0,56 гектара.

«Мы внимательно изучали имеющиеся на рынке предложения, рассматривали разные варианты, но решили остановиться на приобретении уже спроектированного объекта. Бизнес-центр у моста «Багратион» — это оптимальный выбор, так как здание будет удобно расположено и учитывает наши планы по масштабированию бизнеса», — сказала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

13 декабря в «РВБ» сообщили, что компания инвестирует более 10 млрд рублей в строительство нового логистического комплекса на территории Московской области. Предприятие приобрело земельный участок площадью 49 гектаров в особой экономической зоне «Максимиха». До этого территорией владела группа ВТБ.

Ранее Wildberries передала строительные площадки логистических объектов новому техзаказчику.