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Суд в Ставрополе оставил на свободе хозяйку собак, которые в феврале растерзали школьницу

Пенсионерка, чьи собаки напали на ребенка в Ставрополе, избежала тюрьмы
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Ставрополе пенсионерку, чьи собаки растерзали девятилетнюю девочку, оставили на свободе. О решении Октябрьского районного суда сообщает kp.ru.

Хозяйка собак, известная среди соседей как «баба Алла», полностью признала свою вину и попросила рассмотреть дело в особом порядке из-за серьезных проблем со здоровьем. Адвокаты настаивали на ее освобождении из-под стражи, отмечая, что 67-летняя женщина устала от судебных тягот и мечтает вернуться домой.

Пенсионерка заявила, что тоже любит детей, и выслушала приговор — полтора года ограничения свободы. Изначально «бабе Алле» грозило до двух лет лишения свободы, но суд учел смягчающие обстоятельства, включая возраст, состояние здоровья, раскаяние и отсутствие судимостей. Защита потерпевших осталась недовольна решением, но обжаловать его вряд ли будет.

Трагедия произошла днем 23 февраля на улице Чапаева в Ставрополе. Девочка гуляла рядом с участком, на котором местная жительница вне вольера содержала собак. В результате животные накинулись на ребенка. Мужчина, проживающий рядом, предпринял попытку отогнать собак, выстрелив в них, но было уже поздно, и спасти ребенка не удалось.

Ранее в Нижегородской области собака напала на девочку на велосипеде, пока хозяйка наблюдала.

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