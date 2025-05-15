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В Нижегородской области собака напала на девочку на велосипеде, пока хозяйка наблюдала

В Гнилицах собака покусала 11-летнего ребенка на велосипеде

В Нижегородской области ребенок попал в травмпункт после нападения собаки. Об этом сообщает «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел в Гнилицах. По данным Telegram-канала, животное набросилось на школьницу, когда она ехала мимо на велосипеде. На кадрах с места заметно, как крупная собака подбежала к пострадавшей и стала нападать, несмотря на то, что велосипед двигался.

В какой-то момент собаку отогнал очевидец, который прогуливался рядом со своим питомцем. При этом собака попыталась напасть второй раз, но мужчина дал ей отпор, прогнав.

В результате школьнице оказали помощь в травмпункте и сделали прививку от бешенства. Судя по фото, девочка получила незначительную травму ноги. Родители обратились в полицию.

Известно, что в момент инцидента хозяйка напавшего животного находилась недалеко, но поводка на питомце не было. После произошедшего женщина забрала животное и ушла.

Ранее домашняя собака искусала годовалую девочку в Приморье, ее доставили в больницу вертолетом.

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