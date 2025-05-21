Россиянин в камуфляже угнал «Газель» с пивом, но не вписался в поворот и перевернулся

Петербуржец угнал «Газель» с пивом, но не вписался в поворот и перевернулся

В Санкт-Петербурге неудачная попытка угона «Газели» попала на видео. Ролик опубликовал телеканал «78» в своем Telegram-канале.

На кадрах мужчина, одетый в камуфляжный костюм, забирается в кабину открытой «Газели», припаркованной у магазина, и пытается быстро скрыться с парковки. Поспешность приводи к тому, что из открытого кузова на ходу вываливаются несколько коробок. Далее водитель не вписывается в поворот на Пискаревском проспекте. Мужчина зацепляет светофор и авто переворачивается на бок.

После этого, по данным издания, нарушитель прихватил несколько банок пива и с места ДТП скрылся, оставив личные вещи в салоне грузовика.

До этого на видео попал момент жесткого ДТП с байкером и полицией в Петербурге.

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