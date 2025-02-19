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Автоэксперт ответил, почему в России сократилось число пьяных за рулем

Автоэксперт Лысаков: дисциплина сократила число пьяных россиян за рулем
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Shutterstock

Дисциплина на дорогах и улучшение общей культуры вождения поспособствовали сокращению числа пьяных за рулем в России. Об этом газете «Взгляд» рассказал председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя соответствующие данные Госавтоинспекции.

Он отметил, что вождение в пьяном виде порицается в обществе даже в том случае, если это не привело к ДТП.

«Такие результаты неудивительны, ведь наше государство активно борется с пьянством за рулем. Это подтверждение того, что введенная в 2021 году уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде, работает. Повторным считается год с момента окончания предыдущей санкции», — добавил Лысаков.

Автоэксперт отметил, что пешеходы также стали больше соблюдать правила дорожного движения и почти перестали перебегать дорогу в неположенных местах.

Статистика административной практики Госавтоинспекции до этого показала, что в России за 2024 год было заведено 255 млн административных дел за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), а общая сумма штрафов составила 176,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, чем водители занимаются в пробках.

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