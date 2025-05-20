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На видео попал момент жесткого ДТП с байкером и полицией в Петербурге

Появилось видео с моментом ДТП в Петербурге, где байкер влетел в полицейских

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника полиции, который находился за рулем служебного автомобиля при ДТП с байкером. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Сотрудники ППСП возвращались после отработанной заявки — выезжали по сообщению о несовершеннолетнем, который собирался прыгнуть с высоты. Подростка удалось отговорить и снять с крыши. Правоохранители ехали в отдел докладываться — с включенными спецсигналами и сиреной. Однако неожиданно на Индустриальном мотоцикл влетел в машину», — говорится в публикации.

В результате полученных травм мотоциклист и сотрудник полиции на пассажирском сидении не выжили. Водителю служебного авто изберут меру пресечения в ближайшее время.

До этого сообщалось, что на юге Москвы, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, пассажирский автобус врезался в бизнес-такси. На опубликованных кадрах видно, что автобус протаранил такси Hongqi, которое стояло на светофоре. В результате столкновения общественный транспорт протащил иномарку через перекресток. По словам пассажирки такси, водитель автобуса «едва говорил по-русски» и не вызвал скорую.

Ранее на МКАД иномарка протаранила общественный транспорт.

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