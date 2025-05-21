На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать избитой в Первоуральске 12-летней школьницы пожаловалась на приходящие ей угрозы

Матери 12-летней школьницы, избитой сверстницей, приходят угрозы
close
Shutterstock

Семье 12-летней девочки, которую жестоко избила ее сверстница в Первоуральске, шлют угрозы. Об этом URA.RU рассказала мать пострадавшей.

По словам женщины, автор угроз — 13-летняя школьница, которая избила ее дочь. В ответ на ее сообщение мать жертвы тоже написала грубости, а теперь сожалеет об этом.

«Девочка написала мне: «Это вы виноваты. Не уследили за своим ребенком. Если надо будет, [она] еще получит, только уже не от меня»», — говорит родительница.

Инцидент произошел 18 мая в районе Хромпик. По словам родительницы, ее 12-летнюю дочь окружила толпа подростков, среди которых была ее 13-летняя знакомая. Эта девушка решила, что жертва оскорбила ее мать, и принялась бить ее по лицу ногами, руками, выдавливала глаза. Остальные только наблюдали за происходящим и фиксировали на телефоны. После инцидента школьница попала в больницу, медики оказали ей всю необходимую помощь и вскоре отправили домой. СК возбудил дело по статье о хулиганстве.

Ранее алтайские подростки дважды изнасиловали девочку и шантажировали ее видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами