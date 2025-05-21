Мать избитой в Первоуральске 12-летней школьницы пожаловалась на приходящие ей угрозы

Семье 12-летней девочки, которую жестоко избила ее сверстница в Первоуральске, шлют угрозы. Об этом URA.RU рассказала мать пострадавшей.

По словам женщины, автор угроз — 13-летняя школьница, которая избила ее дочь. В ответ на ее сообщение мать жертвы тоже написала грубости, а теперь сожалеет об этом.

«Девочка написала мне: «Это вы виноваты. Не уследили за своим ребенком. Если надо будет, [она] еще получит, только уже не от меня»», — говорит родительница.

Инцидент произошел 18 мая в районе Хромпик. По словам родительницы, ее 12-летнюю дочь окружила толпа подростков, среди которых была ее 13-летняя знакомая. Эта девушка решила, что жертва оскорбила ее мать, и принялась бить ее по лицу ногами, руками, выдавливала глаза. Остальные только наблюдали за происходящим и фиксировали на телефоны. После инцидента школьница попала в больницу, медики оказали ей всю необходимую помощь и вскоре отправили домой. СК возбудил дело по статье о хулиганстве.

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