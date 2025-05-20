На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Втаптывали в землю»: школьница напала на девочку на глазах у снимающих это подростков

В Первоуральске жестоко избили девочку
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области мать рассказала о жестоком избиении дочери школьницами. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в Первоуральске. По словам родительницы, ее 12-летнюю дочь окружила толпа подростков, среди которых была как минимум одна ее знакомая. Эта девушка напала на ребенка и избила. Остальные только наблюдали за происходящим и фиксировали на телефоны.

«Просто прыгали по ее голове, втаптывали в землю. У нее все лицо было в крови, нос опух», – рассказала мать.

После инцидента школьница попала в больницу, медики оказали ей всю необходимую помощь и вскоре отправили домой.

В полиции зарегистрировали данные об инциденте, на данный момент ситуацией занимаются сотрудники отделения по делам несовершеннолетних.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге подростки ударили прохожего ножом в грудь во время конфликта. Мужчина добрался до дома, но позже ему понадобилась помощь медиков.

Ранее в Курганской области женщина вызвала полицию и избила приехавшего к ней сотрудника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами