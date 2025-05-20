«Втаптывали в землю»: школьница напала на девочку на глазах у снимающих это подростков

В Свердловской области мать рассказала о жестоком избиении дочери школьницами. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в Первоуральске. По словам родительницы, ее 12-летнюю дочь окружила толпа подростков, среди которых была как минимум одна ее знакомая. Эта девушка напала на ребенка и избила. Остальные только наблюдали за происходящим и фиксировали на телефоны.

«Просто прыгали по ее голове, втаптывали в землю. У нее все лицо было в крови, нос опух», – рассказала мать.

После инцидента школьница попала в больницу, медики оказали ей всю необходимую помощь и вскоре отправили домой.

В полиции зарегистрировали данные об инциденте, на данный момент ситуацией занимаются сотрудники отделения по делам несовершеннолетних.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге подростки ударили прохожего ножом в грудь во время конфликта. Мужчина добрался до дома, но позже ему понадобилась помощь медиков.

Ранее в Курганской области женщина вызвала полицию и избила приехавшего к ней сотрудника.