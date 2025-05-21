В сети появились кадры с места убийства экс-советника Януковича в Испании

Испанские СМИ опубликовали кадры с места убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

На опубликованных видеоматериалах видно, что в районе американской школы в Посуэло-де-Аларкон, расположенной неподалеку от Мадрида, где произошло убийство политика, работают сотрудники экстренных служб. Место происшествия оцеплено специальной лентой.

Нападение на Портнова произошло утром 21 мая. Около 09:15 утра по местному времени (10:15 мск) в полицию поступил звонок с сообщением о человеке на улице с огнестрельными ранениями.

По данным радиостанции SER, бывший советник Януковича был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование госсредств и нарушение прав человека на Украине. Портнова оправдали, но украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с РФ.

По данным испанской газеты El Pais, в нападении на Портнова принимали участие два-три человека. В этот момент экс-советник Януковича находился за рулем автомобиля.

Ранее стало известно, что убитый в Испании Портнов числился в базе «Миротворца».