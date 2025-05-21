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Финики с 38 свертками гашиша пытались передать в российское СИЗО

В Екатеринбурге в СИЗО пытались передать финики с гашишем
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ГУФСИН России по Свердловской области

В Екатеринбурге пресекли попытку передачи в СИЗО 38 свертков с гашишем в финиках. Об этом сообщает ГУФСИН России по региону.

Инцидент произошел в екатеринбургском СИЗО-1 при досмотре посылки, поступившей от москвича для обвиняемого по статье о незаконном обороте наркотиков. В пакете с финиками сотрудники обнаружили 38 свертков с веществом бурого цвета.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишем. В отношении получателя посылки возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

До этого в Самаре осужденному в колонии №6 передали пропитанную наркотиками туалетную бумагу. Содержание посылки направили на экспертизу для установления точного состава запрещенных веществ. По факту произошедшего организовали проверку.

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