Осужденному пытались передать в колонию туалетную бумагу, пропитанную наркотиками

В Самаре осужденному в колонию передали пропитанную наркотиками туалетную бумагу

В Самаре осужденному в колонию пытались передать туалетную бумагу, пропитанную неизвестными веществами. Об этом сообщает УФСИН России по региону.

Инцидент произошел в исправительной колонии №6, где во время досмотра передачи для осужденного сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с представителями УФСИН обнаружили два рулона туалетной бумаги, пропитанные, предположительно, наркотическим веществом.

Изъятые предметы направлены на экспертизу для установления точного состава запрещенных веществ. По факту происшествия проводится проверка.

До этого россиянка пыталась передать возлюбленному наркотики при поцелуе в здании суда. Судебный пристав заподозрил неладное и задержал женщину, в ее отношении возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин засунул 11 телефонов в йогурты и пытался передать их в СИЗО.