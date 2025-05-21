«Сразу обвиняют»: ветеринары боятся за кошек из-за истерии вокруг птичьего гриппа

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Газетой.Ru» назвал «истерией» данные о том, что человечеству может угрожать новая пандемия на фоне распространения вируса птичьего гриппа среди домашних кошек. Эксперт уточнил, что это пока только теория, и напомнил, что в период коронавируса из-за похожего страха перед болезнью в Дании уничтожили 16 миллионов норок.

«Я хотел бы начать с того, что все-таки какая-то раздуваемая истерия, что там грипп, стали восприимчивы кошки. Вообще, название птичий грипп — понятно, что это птицы должны болеть. Вирус иммунодефицита человека есть, то есть человек восприимчив, вирус иммунодефицита кошек, то есть видоспецифичное все-таки заболевание грипп. Другое дело, что он мутирует, приобретает новые свойства, становится более агрессивным и может поражать какие-то там не восприимчивые виды. Конечно, кошка в этом плане эволюционно стоит ближе к птицам, чем человек, поэтому теоретически с большей долей вероятности может поражать кошек. Но при этом это все-таки теория, потому что, напомню, в период пандемии коронавируса настолько был высокий страх перед этой болезнью, что в Дании уничтожили 16 миллионов норок. Их просто посчитали восприимчивыми. Потом уже, когда их уничтожили, через год признали свою ошибку, что они не были никакими восприимчивыми. Какая-то информация просочилась, и на фоне общего страха взяли и уничтожили целую огромную армию норок», — сказал он.

Шеляков выразил опасения, что люди из-за страха начнут «малоприятным образом» избавляться от кошек. По его словам, традиционно во всех болезнях человек обвиняет животных, не думая, что это результат его собственной деятельности.

«Мы, ветеринарные врачи, опасаемся, что сейчас истерия раздуется, и будут избавляться от кошек, как от возможного источника инфекции, причем самым таким малоприятным образом. Конечно, не хотелось бы этого. У нас почему-то всегда, во всех подвохах, которые возникают у человечества, традиционно виноваты животные. Если СПИД у нас появился в восьмидесятых годах, то это обязательно обезьяна была, если бешенство, то коровье, грипп — свиной или птичий, если коронавирус у нас был, виновата была летучая мышь. На самом деле человек не думает, что своей хозяйственной деятельностью с какими-то загрязнениями окружающей среды может спровоцировать новое заболевание. Почему-то люди не думают, а сразу обвиняют того, собственно, кто с нами рядом. В данный момент кошек, к примеру. Это какая-то традиционная такая история, что пока не находит подтверждений — болеют ли кошки, не болеют», — добавил он.

Эксперт отметил, что в случае распространения инфекции виноваты будут не кошки, поскольку вирус поразит всех.

«Что-то там кто-то выделил откуда-то — это не значит, что нам угрожает какая-то новая волна пандемии. И действительно ли кошки будут нам переносить этот источник инфекции. Просто, конечно, понятные все страхи опять же перед птичьим гриппом. Если мы вспомним испанку, это все пол-Европы выкашивало, это же тоже птичий грипп был. Да, в каких-то ситуациях это может межвидовой барьер пройти, но какие-то особые условия для этого нужны, и если это действительно происходит, то уж, поверьте мне, не кошки будут виноваты, если вирус вдруг взбесился, приобрел контагиозность, вирулентность, изменение видового барьера у него произошло мутагенное. Здесь уже кошки, не кошки, это все у всех уже будет поражать. Я бы не стал все-таки раздувать здесь, что именно кошки теперь будут у нас каким-то потенциально опасным животным, которое живет рядом с людьми», — заключил ветеринар.

21 мая директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вероятность перехода вируса птичьего гриппа (H5N1) от кошек к человеку является очень высокой. Он предупредил, что вызванная вирусом эпидемия может быть сравнима со вспышками черной оспы, поэтому необходимо разработать прототип вакцины от H5N1, который должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний.

Научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Михаил Болков уточнил, что животные служат отличным резервуаром для появления новых штаммов патогена, которые будут способны передаваться человеку. По его мнению, остановить этот процесс невозможно, и остается только наблюдать и готовиться к возможным проблемам.

13 мая сообщалось, что человечеству может угрожать новая пандемия на фоне распространения среди домашних кошек вируса птичьего гриппа. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда. По их словам, приюты, фермы и зоопарки могут стать очагами инфекции. Ученые не исключают, что дальнейшие мутации позволят вирусу передаваться воздушно-капельным путем между людьми.

Ранее ветеринар рассказал, как распознать птичий грипп у кота.