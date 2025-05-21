Гинцбург оценил вероятность новой пандемии из-за птичьего гриппа у кошек

Вероятность перехода вируса птичьего гриппа (H5N1) от кошек к человеку является очень высокой. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями».

«[Штамм] с очень высокой вероятностью начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Летальность там составляет 50–70%», — отметил он.

Гинцбург предупредил, что вызванная вирусом эпидемия может быть сравнима со вспышками черной оспы. В связи с этим необходимо разработать прототип вакцины от H5N1, который должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний, подчеркнул эксперт.

Научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Михаил Болков уточнил, что животные служат отличным резервуаром для появления новых штаммов патогена, которые будут способны передаваться человеку. По его мнению, остановить этот процесс невозможно, и остается только наблюдать и готовиться к возможным проблемам.

13 мая сообщалось, что человечеству может угрожать новая пандемия на фоне распространения среди домашних кошек вируса птичьего гриппа. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда. По их словам, приюты, фермы и зоопарки могут стать очагами инфекции. Ученые не исключают, что дальнейшие мутации позволят вирусу передаваться воздушно-капельным путем между людьми.

Ранее во льдах Гренландии «ожил» древний вирус.