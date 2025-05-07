Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали плюсы и минусы введения оценок за поведение в школах

Специалист Савинкина: оценки за поведение могут вызвать стресс у школьников
close
Shutterstock

Эксперимент с выставлением оценок за поведение в школах ряда российских регионов является «неоднозначным», потому что имеет свои плюсы и минусы. Об этом RuNews24.ru рассказала заместитель директора по учебной части в частной московской общеобразовательной школе Наталия Савинкина.

К плюсам она отнесла то, что нововведение поможет сформировать у учеников ответственность и дисциплину, а также создать позитивную атмосферу в классе. Однако это может привести к субъективности и несправедливости, потому что поведение не всегда отражает истинные способности школьника. Кроме того, оценки могут вызвать стресс и тревогу у детей.

«Важно разработать правильные критерии оценивания. При оценке поведения можно оценивать выполнение основных обязанностей школьника. Это старательное обучение, прилежное поведение, уважение к учителям, старшим, одноклассникам, активное участие в общественной жизни школы и общественно-полезном труде», — подчеркнула Савинкина.

В конце апреля сообщалось, что оценки за поведение с 1 сентября введут в Луганской народной республике (ЛНР), Чечне и Мордовии, а также в Новгородской, Ярославской и Тульской областях. К 1 июля будет составлен список школ, которые примут участие в эксперименте. Затем у этих образовательных учреждений будет месяц, чтобы разработать локальные нормативные правовые акты.

Ранее выставление оценок за поведение предложили отнести к компетенции школ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами