Психолог рассказала, как мотивировать школьников заниматься в конце учебного года

Родителям следует мотивировать школьников заниматься в конце учебного года, чтобы поддерживать их успеваемость. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог, кандидат психологических наук Руслана Завалихина.

Так, например, ученикам младших классов можно подкладывать интересные книги, чтобы у них сформировалась любовь к чтению. Кроме того, родителям важно не концентрироваться на оценках, а поощрять инициативу и удовольствие от самого процесса изучения чего-то нового.

«Чтобы мотивировать ребенка учиться, прежде всего, важно говорить не столько о сдаче экзаменов и учебе, сколько о том, чего он хочет достичь в жизни. Здесь важен индивидуальный подход. В моей практике из троечников получались очень хорошие специалисты», — подчеркнула Завалихина.

Психолог также посоветовала помогать детям интегрировать увлечения в процесс обучения. Например, посещать занятия в театральной студии, чтобы повысить мотивацию читать книги.

Детский психолог, сенсорно-интегративный терапевт Меседу Булач до этого говорила, что выпускные экзамены — это не только важный этап в жизни подростка, но и большой стресс. Задача родителей — оказать своим детям поддержку в этот непростой период.

Ранее родителям объяснили, что делать, если ребенок провалил выпускной экзамен.