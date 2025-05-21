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Народный артист Удмуртии получил удар током в 110 тысяч вольт во время рыбалки

В Удмуртии рыбак задел удочкой линию электропередачи и не выжил
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Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Удмуртии пожилой мужчина получил сильнейший удар током во время рыбалки и не выжил. Об этом в своем Telegram-каналесообщил Андрей Шуткин, председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Во вторник, 20 мая, в одной из деревень Воткинского района местные жители обнаружили обгоревшее тело неизвестного. На месте также нашли сгоревшую удочку и автомобиль со следами горения.

По версии следствия, мужчина рыбачил и случайно задел удочкой линию ЛЭП. Далее последовал удар электрическим током с напряжением в 110 тыс. вольт. Шансов выжить у рыбака не было. СК начал проверку по факту произошедшего.

ИА «Сусанин» сообщило, что в результате несчастного случая не стало народного артиста Удмуртии и заслуженного артиста РФ Владимира Нефёдова, ему было 77 лет. Почти всю жизнь он посвятил Государственному театру оперы и балета республики, где служил с 1978 года. Коллеги артиста выразили соболезнования его родным и близким.

До этого молния попала в женщину, ответившую в грозу на телефонный звонок. 34-летняя акушерка из Турции Генюль Конакчи проводила время с семьей в деревне, когда у нее зазвонил телефон. Посреди разговора в женщину ударила молния. Пострадавшую экстренно доставили в медучреждение. В тот момент она находилась в тяжелом состоянии. Генюль поместили в отделение интенсивной терапии, но, несмотря на все старания врачей, спасти ее не удалось.

Ранее монтажник получил удар током и упал со столба в Ленобласти.

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