Монтажник получил удар током и упал со столба в Ленобласти

Монтажник пережил удар током и падение с высоты в Ленобласти

В Ленинградской области монтажник пережил удар током и получил серьезные травмы, упав со столба. Об этом пишет «Фонтанка».

Несчастный случай произошел 1 мая в деревне Юкки во Всеволожском районе. Известно, что мужчина залез на столб на Совхозной улице, чтобы подключить интернет-кабель. Выполняя свою работу, он получил электрический разряд и упал на землю.

40-летнего пострадавшего доставили в больницу с электротравмой, электрическими ожогами, ушибами легких, переломами ребер и другими травмами. Сейчас пациент находится в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.

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