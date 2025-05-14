Молния попала в женщину, ответившую в грозу на телефонный звонок

В Турции медсестра ответила на звонивший телефон и получила удар молнии

В жительницу Турции ударила молния во время разговора по телефону, пишет газета Habertürk.

Несчастный случай произошел с 34-летней акушеркой Генюль Конакчи, которая в минувшие выходные проводила время с семьей в деревне Олуклу неподалеку от города Биледжик.

Телефон Генюль зазвонил в разгар пикника. Она ответила на звонок, но посреди разговора в женщину ударила молния. Пострадавшую экстренно доставили в районное медучреждение, а затем перевели в учебно-исследовательскую больницу в Биледжике.

На тот момент она находилась в тяжелом состоянии. Генюль поместили в отделение интенсивной терапии, но, несмотря на все старания врачей, спасти ее не удалось.

Ранее монтажник получил удар током и упал со столба в Ленобласти.