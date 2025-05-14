На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молния попала в женщину, ответившую в грозу на телефонный звонок

В Турции медсестра ответила на звонивший телефон и получила удар молнии
close
Depositphotos

В жительницу Турции ударила молния во время разговора по телефону, пишет газета Habertürk.

Несчастный случай произошел с 34-летней акушеркой Генюль Конакчи, которая в минувшие выходные проводила время с семьей в деревне Олуклу неподалеку от города Биледжик.

Телефон Генюль зазвонил в разгар пикника. Она ответила на звонок, но посреди разговора в женщину ударила молния. Пострадавшую экстренно доставили в районное медучреждение, а затем перевели в учебно-исследовательскую больницу в Биледжике.

На тот момент она находилась в тяжелом состоянии. Генюль поместили в отделение интенсивной терапии, но, несмотря на все старания врачей, спасти ее не удалось.

Ранее монтажник получил удар током и упал со столба в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами