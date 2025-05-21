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Названы цели и места запуска украинских БПЛА по России этой ночью

SHOT: ВСУ ночью запускали дроны из Сумской, Днепропетровской и Одесской областей
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Ashley Chan/Global Look Press

Беспилотники, которые атаковали ночью регионы России, запускали из Сумской, Днепропетровской и Одесской областей. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, основными мишенями стали промышленные предприятия и морские порты. После массированной атаки специалисты активно работают над распознаванием типа беспилотников. Однако, по информации SHOT, удалось только выяснить, что около половины дронов были кустарного производства с размахом крыльев от 1,5 до 2 метров.

Министерство обороны сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Дроны перехватывали в период с 20:00 мск 20 мая до 04:05 мск 21 мая.

41 БПЛА уничтожены над Брянской областью, 37 дронов ликвидированы над Орловской областью, 31 — над Курской областью.

Шесть дронов уничтожены над Москвой и Московской областью, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью и по одному — над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей, а также над акваторией Черного моря.

Ранее российские бойцы применили в ДНР специальные антидроновые костюмы.

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Атаки БПЛА на Россию
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